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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ الشورت والأحمر الجريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في إيطاليا.

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تألقت زوجة ماجد المصري بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت شورت باللون الأسود مع توب باللون الأحمر و نسقت معهما معطف طويل للغاية باللون الأحمر اللامع.

أنتلعت زوجة ماجد المصري بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة، مع حقيبة يد فخامة وصغيرة الحجم بنفس اللون، وظهرت بنظارة شمس كبيرة الحجم ولكنها متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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