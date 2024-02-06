بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة شتوية انيقة، حيث ارتدت بنطلون جدل باللون الأسود مع توب بنفس اللون ونسقت معهما بالطو باللون الأحمر الجذاب.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة صغيرة الحجم باللون الأحمر، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.