عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

إنجي خطاب
إنجي خطاب

تصدرت الفنانة إنجي خطاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها اعتزال الفن، حيث قالت: "قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا".

txt

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

txt

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة إنجي خطاب قبل اعتزالها للفن، مما كشف عن ذوقها وستايلها الخاص الذي تعتمد عليه بالأخص في جلسات التصوير التي تخضع لها.

وكشفت صور إنجي خطاب عن إطلالاتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، فهي تعتمد على الأزياء الكاجوال والعصرية.

 تحرص إنجي خطاب على البساطة وعدم المبالغة في الملابس التي تظهر بها، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إنجى خطاب على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.


 

انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب
انجى خطاب إعتزال إنجي خطاب اعمال انجي خطاب الفنانة إنجي خطاب صور انجي خطاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

موضوعات متعلقة

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل جزر سوتيه صحي ولذيذ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

ترشيحاتنا

5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول ومقتل 2 من المسلحين

إعلان لوزير الداخلية التركي حول مقتل مسلحين في هجوم على محكمة

راجعين من المزرعة.. مصرع عاملة وإصابة 30 في تصادم بطريق الضبعة- الأوسطي

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى محيط محكمة باسطنبول ومقتل مسلحين

رئيس شعبة اللحوم يطالب بسرعة تدبير الدولار للمستوردين قبل شهر رمضان

نسيت ركعة وتذكرتها بعد دقائق من انتهاء الصلاة فماذا أفعل؟.. علي جمعة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

فيديو

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ