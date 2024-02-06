قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

تصدرت الفنانة إنجي خطاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها اعتزال الفن، حيث قالت: "قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة إنجي خطاب قبل اعتزالها للفن، مما كشف عن ذوقها وستايلها الخاص الذي تعتمد عليه بالأخص في جلسات التصوير التي تخضع لها.

وكشفت صور إنجي خطاب عن إطلالاتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، فهي تعتمد على الأزياء الكاجوال والعصرية.

تحرص إنجي خطاب على البساطة وعدم المبالغة في الملابس التي تظهر بها، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إنجى خطاب على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.





انجى خطاب

انجى خطاب

انجى خطاب

انجى خطاب

انجى خطاب

انجى خطاب