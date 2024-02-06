10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

تصدر الفنان هشام جمال وليلي أحمد زاهر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استضافتهما في برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي جمعت بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال مما كشف عن رومانسيتهما.

من جانب أخر كشفت الصور عن إطلالات ليلي أحمد زاهر التي تميزت بالتنوع والتجديد وعم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

تميل ليلي أحمد زاهر في الكثير من الأحيان إلي الملابس الكاجوال والعصرية، ولكنها تخطف الأنظار أيضا بفساتين السهرة الراقية التي تظهر بها.

إليكم الصور..

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد زاهر