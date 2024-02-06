سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سميرة سعيد في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود، ونسقت معه قميص كاروهات مما منحها إطلالة شبابية.

تزينت سميرة سعيد بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سميرة سعيد على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.