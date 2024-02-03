بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

أثارت مريم ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري جدلا واسعا على السوشيال ميديا، ذلك بعد ظهورها أمي بإطلالة ملفتة خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

ظهرت مريم ابنة غادة عادل بإطلالة بسيطة للغاية، ولكنها كانت ملفتة إلى حد ما كما وصفها رواد السوشيال ميديا.

ارتدت مريم ابنة غادة عادل فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة، واتسم التصميم بأكمامه الشفافه المصنوعة من التل، ونسقت معه كولون تل لامع.

انتعلت مريم أبنة غادة عادل حذاء مسطح باللون الأبيض، وتزينت ببعض المجوهرات الرقيقة والبسيطة.

نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الصور التي كشفت عن إطلالات ابنة غادة عادل.

ابنة غادة عادل

ابنة غادة عادل

ابنة غادة عادل

ابنة غادة عادل

ابنة غادة عادل

ابنة غادة عادل

ابنة غادة عادل