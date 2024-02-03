بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال حضورها عقد قران المخرج عمر عبدالعزيز مساء أمس.

تألقت بوسي شلبي في عقد قران المخرج عمر عبد العزيز بإطلالة راقية، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض ذات التطريزات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

قد حمل جمبسوت بوسي شلبي توقيع Elisabetta Franchi، فيما بلغ سعره 30 ألف جنيه مصري.

انتعلت بوسي شلبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، مع كلاتش نفس اللون، مما كش عن ذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها.

إليكم الصور…

بوسي شلبي

بوسي شلبي