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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان باللون البيج و نسقت معه بالطو متوسط الطول اتسم بانه مزج بين درجات اللون الأخضر.

انتعلت إلهام شاهين حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها البني القصير المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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