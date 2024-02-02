عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعة طلاقهما| 10 صور تكشف عن رومانسية طارق صبري وشيري عادل

شيري عادل و طارق
شيري عادل و طارق صبري

أثار الفنان طارق صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تداول البعض تصريحا له حول انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

txt

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

txt

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

قال طارق صبري في تصريحه:"لا تعليق الناس عارفاني لا أعلق على حياتي الشخصية".

يعتبر طارق صبري و شيري عادل من أشهر ثنائي الوسط الفني، حيث كان يشارك كل منهما جمهوره بصور ولقطات كشفت عن رومانسيتهما.

من جانب آخر كانت شيري عادل تخطف الأنظار بإطلالاتها المتنوعة والعصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما كانت تحرص على اختيار ما يتناسب معها.

من الناحية الجمالية، تعتمد شيري عادل على تسريحات الشعر البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة.

 

شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيري عادل و طارق صبري
شيرى عادل إطلالات تجمع شيرين عادل مع طارق صبري أعمال طارق صبري أفلام شيري عادل أحدث أعمال شيري عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

الجيش الإريتري يختطف المزارعين ويسرق الماشية في تيجراي.. وأسمرة ترد

بـ 50 مليون يورو.. ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة يوفنتوس

الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الفريق

دعا عليهم النبي.. مرض خطير يصيب مُحتكري السلع

مابولولو وأوسيمين وجها لوجه .. تشكيل نيجيريا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

مفتي الجمهورية : اندماج المسلمين في دولة سنغافورة نموذج يحتذى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

بعد شائعة طلاقهما| 10 صور تكشف عن رومانسية طارق صبري وشيري عادل

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ