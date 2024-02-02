بعد شائعة طلاقهما| 10 صور تكشف عن رومانسية طارق صبري وشيري عادل

أثار الفنان طارق صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تداول البعض تصريحا له حول انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

قال طارق صبري في تصريحه:"لا تعليق الناس عارفاني لا أعلق على حياتي الشخصية".

يعتبر طارق صبري و شيري عادل من أشهر ثنائي الوسط الفني، حيث كان يشارك كل منهما جمهوره بصور ولقطات كشفت عن رومانسيتهما.

من جانب آخر كانت شيري عادل تخطف الأنظار بإطلالاتها المتنوعة والعصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما كانت تحرص على اختيار ما يتناسب معها.

من الناحية الجمالية، تعتمد شيري عادل على تسريحات الشعر البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة.

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري