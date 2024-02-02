بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

تصدرت الفنانة دنيا بطمة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أمرت النيابة العامة المغربية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي بالحبس النافذ في حق المغنية دنيا بطمة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”.

من جانب أخر تعتبر دنيا بطمة من أكثر فنانات الوطن العربي التي أثارت الجدل بسبب تغيير ملامحها الواضح وخضوعها لأكثر من عملية تجميل مما جعلها مثيرة للجدل.

تعد دنيا بطمة من النجمات اللاتي تهتم بمواكبة الموضة وتقوم بأختيا ما يبرز قوامها الرشيق، وتحرص دوما على التنوع والتجديد أيضا.

إليكم صور دنيا بطمة قبل و بعد التجميل…

دنيا بطمة

دنيا بطمة

دنيا بطمة

دنيا بطمة

دنيا بطمة

دنيا بطمة

دنيا بطمة

دنيا بطمة