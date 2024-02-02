بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بصيحة التايجر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت شاهيناز حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.