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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بصيحة التايجر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت شاهيناز حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

شاهيناز
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