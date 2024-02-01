عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن فستانها المثير للجدل

حفل زفاف أبنة عصام
حفل زفاف أبنة عصام كاريكا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لحفل زفاف أبنة عصام كاريكا التي أقيم مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

txt

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور سارة نخلة قبل وبعد الشهرة

txt

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي


خطفت مي أبنة عصام كاريكا الأنظار في زفافها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان ذات ذيل طويل للغاية واتسم بأنه مطرز بالكالمل مما زاد من أناقتها.
وقد حمل فستان زفاف أبنة عصام كاريكا توقيع TAYA Couture، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عصام كاريكا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا كشف عن جمالها.
 

زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
زفاف أبنة عصام كاريكا
كاريكا عصام كاريكا ابنة عصام كاريكا مي أبنة عصام كاريكا فستان زفاف أبنة عصام كاريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

مع تحذيرات الأرصاد .. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

موضوعات متعلقة

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور سارة نخلة قبل وبعد الشهرة

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

ترشيحاتنا

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

أخبار التعليم.. فرصة أخيرة لتقديم التماس على نتيجة الترم الأول بكلية التربية للطفولة بالقاهرة.. جامعة الجلالة تعلن إتاحة برامج بالهندسة للمتقدمين بالفصل الدراسي الثاني |تفاصيل

16474.. الصحة تدشن خطا ساخنا لتوفير الخدمات الطبية الطارئة لمصابي الذبحة الصدرية

سعرها كسر الـ100 ألف جنيه.. بيع 200 ألف قطعة لـ«نظارة آبل الجديدة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

80 جنيها زيادة.. محاولة السيطرة على جنون اللحوم قبل رمضان.. الأسعار الجديدة

محاولات دامت 13 عاما| عبد الله السعيد لاعبا في صفوف الزمالك.. وهذه الأزمات في انتظاره

حير العلماء|حل لغز دفن الإسكندر الأكبر.. مقبرته والرفات موجودة في هذا المكان

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ