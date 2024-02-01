ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن فستانها المثير للجدل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لحفل زفاف أبنة عصام كاريكا التي أقيم مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة.



خطفت مي أبنة عصام كاريكا الأنظار في زفافها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان ذات ذيل طويل للغاية واتسم بأنه مطرز بالكالمل مما زاد من أناقتها.

وقد حمل فستان زفاف أبنة عصام كاريكا توقيع TAYA Couture، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عصام كاريكا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا كشف عن جمالها.



زفاف أبنة عصام كاريكا

زفاف أبنة عصام كاريكا

زفاف أبنة عصام كاريكا

زفاف أبنة عصام كاريكا