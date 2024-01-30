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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور صادمة لسارة نخلة قبل وبعد الشهرة

سارة نخلة
سارة نخلة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض التصريحات المثيرة للجدل للفنانة سارة نخلة، حول خضوعها لعمليات التجميل.

وقالت سارة نخلة، في أحد التصريحات التلفزيونية: "عملت تجميل عشان أرجع خلقة ربنا من جديد".

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واعتادت سارة نخلة على مشاركة متابعيها من حين لآخر بأبرز صورها، ما كشف عن التغيير الكبير الذي حدث في ملامحها، وبالأخص الأنف.

من جانب آخر، تتمتع سارة نخلة بذوق راقٍ في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال، وتعتمد على ما يبرز رشاقتها.

وتحرص سارة سلامة على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وإليكم الصور…


 

سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
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