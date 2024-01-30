عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن منظمة الصحة العالمية تحذر العالم وباء جديد ينتشر في العالم.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلام في المفيد، أن التقلبات الجوية والتغيرات المناخية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة ستؤدي إلى ذوبان الجليد في البيئات القطبية، ما سيؤدي إلى ظهور الفيروسات المجمدة مرة أخرى مثل فيروس الزومبي.

معلومات عن فيروس الزومبي

حذّر العلماء من أن البشرية تواجه تهديدًا وبائيًا جديدًا وغريبًا، ويقولون إن الفيروسات القديمة المتجمدة في التربة الصقيعية في القطب الشمالي يمكن أن تطلق ذات يوم بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وتطلق العنان لتفشي مرض كبير.

لقد تم بالفعل عزل سلالات من ميكروبات الميثوسيلا - أو فيروسات الزومبي كما تُعرف أيضًا - من قبل الباحثين الذين أثاروا مخاوف من احتمال حدوث حالة طوارئ طبية عالمية جديدة - ليس بسبب مرض جديد على العلم ولكن بسبب مرض من الماضي البعيد. .

ونتيجة لذلك، بدأ العلماء في التخطيط لإنشاء شبكة مراقبة في القطب الشمالي، من شأنها أن تحدد الحالات المبكرة لمرض تسببه الكائنات الحية الدقيقة القديمة، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الحجر الصحي والعلاج الطبي المتخصص للأشخاص المصابين في محاولة لاحتواء تفشي المرض، ومنع المصابين من مغادرة المنطقة.

وقال عالم الوراثة جان ميشيل كلافيري من جامعة إيكس مرسيليا: "في الوقت الحالي، تركز تحليلات التهديدات الوبائية على الأمراض التي قد تظهر في المناطق الجنوبية ثم تنتشر شمالًا"، "على النقيض من ذلك، لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لتفشي المرض الذي قد يظهر في أقصى الشمال ثم ينتقل جنوبًا - وأعتقد أن هذا خطأ غير مقصود، هناك فيروسات لديها القدرة على إصابة البشر وبدء تفشي مرض جديد.

وقد أيدت هذه النقطة عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز من مركز إيراسموس الطبي في روتردام. "لا نعرف ما هي الفيروسات الموجودة هناك في التربة الصقيعية، ولكن أعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا من احتمال وجود فيروس قادر على التسبب في تفشي المرض - على سبيل المثال، شكل قديم من شلل الأطفال، علينا أن نفترض أن شيئا من هذا القبيل يمكن أن يحدث."

في عام 2014، قاد كلافيري فريقًا من العلماء الذين عزلوا الفيروسات الحية في سيبيريا وأظهروا أنها لا تزال قادرة على إصابة الكائنات وحيدة الخلية - على الرغم من أنها كانت مدفونة في التربة الصقيعية لآلاف السنين، وكشفت أبحاث أخرى، نُشرت العام الماضي، عن وجود عدة سلالات فيروسية مختلفة من سبعة مواقع مختلفة في سيبيريا، وأظهرت أنها يمكن أن تصيب الخلايا المزروعة، وكان عمر إحدى عينات الفيروس 48500 سنة.

وقال كلافيري: "الفيروسات التي عزلناها كانت قادرة فقط على إصابة الأميبات ولم تشكل أي خطر على البشر"، "ومع ذلك، هذا لا يعني أن الفيروسات الأخرى - المجمدة حاليا في التربة الصقيعية - قد لا تكون قادرة على التسبب في أمراض لدى البشر، لقد حددنا آثارًا جينية لفيروسات الجدري وفيروسات الهربس، وهي من مسببات الأمراض البشرية المعروفة، على سبيل المثال.

تغطي التربة الصقيعية خمس نصف الكرة الشمالي وتتكون من التربة التي تم الاحتفاظ بها عند درجات حرارة أقل من الصفر لفترات طويلة، اكتشف العلماء أن بعض الطبقات ظلت متجمدة لمئات الآلاف من السنين.

وقال كلافيري لصحيفة الأوبزرفر الأسبوع الماضي: "النقطة الحاسمة فيما يتعلق بالتربة الصقيعية هي أنها باردة ومظلمة وتفتقر إلى الأكسجين، وهو مثالي للحفاظ على المواد البيولوجية"، "يمكنك وضع الزبادي في التربة الصقيعية، وقد يظل صالحًا للأكل بعد 50 ألف عام."

لكن التربة الصقيعية في العالم تتغير، إن الطبقات العليا من الاحتياطيات الرئيسية للكوكب ــ في كندا وسيبيريا وألاسكا ــ تذوب مع تأثير تغير المناخ على القطب الشمالي بشكل غير متناسب، ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن حرارة المنطقة ترتفع عدة مرات أسرع من متوسط ​​معدل الزيادة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، فإن ذوبان التربة الصقيعية ليس هو الذي يشكل الخطر الأكثر إلحاحا، حسبما أضاف كلافيري. "إن الخطر يأتي من تأثير آخر للاحتباس الحراري: اختفاء الجليد البحري في القطب الشمالي، وهذا يسمح بزيادة في الشحن وحركة المرور والتنمية الصناعية في سيبيريا، ويجري التخطيط لعمليات تعدين ضخمة، وسوف تؤدي إلى إحداث ثقوب واسعة في التربة الصقيعية العميقة لاستخراج النفط والخامات.



"ستطلق هذه العمليات كميات هائلة من مسببات الأمراض التي لا تزال تزدهر هناك، سوف يدخل عمال المناجم ويتنفسون الفيروسات، العواقب قد تكون كارثية».

وقد أكد كوبمانز على هذه النقطة. "إذا نظرت إلى تاريخ تفشي الأوبئة، فإن أحد المحركات الرئيسية هو التغيير في استخدام الأراضي، انتشر فيروس نيباه عن طريق خفافيش الفاكهة التي طردها البشر من بيئتها. وبالمثل، تم ربط مرض جدري القرود بانتشار التحضر في أفريقيا، وهذا ما نحن على وشك أن نشهده في القطب الشمالي: تغيير كامل في استخدام الأراضي، وقد يكون ذلك خطيرًا، كما رأينا في أماكن أخرى.

ويعتقد العلماء أن التربة الصقيعية - في أعمق مستوياتها - قد تحتوي على فيروسات يصل عمرها إلى مليون سنة، وبالتالي ستكون أقدم بكثير من جنسنا البشري، الذي يعتقد أنه ظهر قبل حوالي 300 ألف سنة.

وقال كلافيري: "ربما لم تكن أجهزتنا المناعية على اتصال مع بعض تلك الميكروبات، وهذا مصدر قلق آخر"، "إن سيناريو فيروس غير معروف يصيب إنسان نياندرتال يعود إلينا، على الرغم من أنه غير محتمل، إلا أنه أصبح احتمالًا حقيقيًا."

ولهذا السبب، يعمل كلافيري وآخرون مع UArctic، جامعة القطب الشمالي - وهي شبكة تعليمية دولية في المنطقة القطبية - على خطط لإنشاء مرافق الحجر الصحي وتوفير الخبرة الطبية التي يمكنها تحديد الحالات المبكرة وعلاجها محليًا لمحاولة احتواء العدوى.

"إننا نواجه الآن تهديدًا ملموسًا وعلينا أن نكون مستعدين للتعامل معه"

المصدر: theguardian