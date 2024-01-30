بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

تداول بعض رواد السوشيال ميديا الأنباء حول ارتباط الفنان أحمد سعد بفنانة دون ذكر اسمها، وهما يعيشان خلال هذه الفترة قصة حب، وذلك بعد انفصاله عن علياء بسيوني بعدة أشهر.

يذكر أن أحمد سعد وعلياء بسيوني من المشاهير اللاتي كانت تثير الجدل حول رومانسيتهما، وكان يحرصان على مشاركة متابعيهم من حين لآخر بأبرز الصور التي كانت تجمع بينهما.

من جانب اخر كانت علياء بسيوني من المشاهير التي تهتم بمواكبة أحدث صيحات الموضة، وتقوم باختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وجمالها.

تبعد علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عن المبالغة، فهي تميل إلي البساطة و الأناقة وهو ما جعلها مميزة ومعروفة بأناقتها.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني