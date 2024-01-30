بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، والتصميم به بعض النقوشات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ظهرت شاهيناز حافية القدمين في الصور، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.