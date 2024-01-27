صوت مصر| 10 صور لـ فساتين أنغام المثيرة للجدل بعد تصدرها التريند

تصدرت أنغام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا مساء يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض.

تعتبر أنغام من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بأبرز صورها و الإطلالات التي تظهر بها.

تتمتع أنغام بذوق راقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها بالأخص فساتين السهرة التي تظهر بها عند إحيائها حفلات غنائية.

تعتمد أنغام على التصميمات المميزة والغير تقليدية التي تزيد من أناقتها والأقمشة المطرزة الراقية وتقوم بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات الراقية.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أنغام على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب معها و تكشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور…

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام