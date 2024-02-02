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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

حرصت الفنانة نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة للترويج لأحدث ألبوماتها..

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تألقت نوال الزغبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل للغاية اتسم التصميم بالبطانة المصنوعة من نفس لون الجسم وزين بالورد الأبيض.

لم تبالغ نوال الزغبي في الإكسسوارات والمجوهرت مما زاد من جاذبيتها ومنحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نوال الزغبي
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