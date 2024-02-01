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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة| سعرها خرافي

منى زكي
منى زكي

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلال حضورها حفل أفتتاح فيلم رحلة 404 في مصر و السعودية أيضا.

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بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

تألقت منى زكي في خلال حضورها أفتتاح فيلم 404 في مصر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة ونسقت معه قميص أبيض، حمل الفستان توقيع Self Portrait، وقد بلغ  سعره 380 جنيه سترليني، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري .

منى زكي

فيما ظهرت منى زكي خلال حفل أفتتاح فيلمها في السعودية بإطلالة راقية، ارتدت فستان طويل باللون الأسود واتسم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان منى زكي في السعودية توقيع دار الأزياء العالمية harithand، وبلغ سعره  80 الف جنيه مصري.

منى زكي 
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