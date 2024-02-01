فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة| سعرها خرافي

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلال حضورها حفل أفتتاح فيلم رحلة 404 في مصر و السعودية أيضا.

تألقت منى زكي في خلال حضورها أفتتاح فيلم 404 في مصر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة ونسقت معه قميص أبيض، حمل الفستان توقيع Self Portrait، وقد بلغ سعره 380 جنيه سترليني، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري .

منى زكي

فيما ظهرت منى زكي خلال حفل أفتتاح فيلمها في السعودية بإطلالة راقية، ارتدت فستان طويل باللون الأسود واتسم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان منى زكي في السعودية توقيع دار الأزياء العالمية harithand، وبلغ سعره 80 الف جنيه مصري.