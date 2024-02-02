ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد لها.

تألقت ياسمين عبد العزيز في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب باللون الفوشيا المتناسق مع لون بشرتها مما زاد من جاذبيتها.

لافتت ياسمين عبد العزيز الأنظار بمجموعة من المجوهرات الراقية والتي منحتها إطلالة متكاملة وكشفت عن ذوقها الراقي والأنيق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.