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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد لها.

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تألقت ياسمين عبد العزيز في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب باللون الفوشيا المتناسق مع لون بشرتها مما زاد من جاذبيتها.

لافتت ياسمين عبد العزيز الأنظار بمجموعة من المجوهرات الراقية والتي منحتها إطلالة متكاملة وكشفت عن ذوقها الراقي والأنيق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

 

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