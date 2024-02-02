داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في تركيا.

تألقت داليا مصطفى في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت داليا مصطفى بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مصطفى على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.