في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بتهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها.

كتب كريم فهمي:"مهما اتكلمت عنك مش هيكفي الكلام … ياما استحملتي عصبيتي وياما استحملتيني ماديا ياما استحملتي ازمات منتصف العمر و استهبالي .. واقفه جنبي من البدايه مع اني بقصر كتيييييير في حقك عشان كده قررت اقولك في عيد ميلادك انا اسف علي اي لحظه تعبتي او زعلتي فيها مني شكرا علي كل حاجه بتعمليها ليا".

وتابع كريم فهمي:" احسن و احلي زوجة و ام في الدنيا …حبيت اقول الكلام ده قدام كل الناس و يبقي بدري خمس ايام قبل عيد ميلادك بس قلت ابقي اول حد اوي، كل سنه و انتي طيب يا حبيبتي و عقبال ميت مليون سنه، كله كوم و حبيبتي كوم."

من جانب أخر تعتبر زوجة كريم فهمي من المشاهير التي تتمتع بذوق راقي ومميز في أختيار الإطلالات التي تظره بها سواء في المناسبات الخاصة أو العامة أيضا.

إليكم الصور….





زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي