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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي عمر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكت فرو باللون النبيتي هو من الألوان التي تتصدر أحدث صيحات موضة شتاء ٢٠٢٤.

لم تبالغ مي عمرو في ارتداء الأكسسوارات والمجوهرات التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

 

مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
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