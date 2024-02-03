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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض مساء أمس، الجمعة.

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تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المطرز بالكامل.

تزينت نانسي عجرم بمجوعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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