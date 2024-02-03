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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة تشبه العروسة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض مجسم اتسم بأكمام الشفافه و تصميمه الذي كشف عن رشاقتها.

تزينت ياسمين الخطيب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي زادت من جمالها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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