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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

إليسا
إليسا

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية إليسا، خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية.

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وظهرت إليسا في الحفل بإطلالة رسمية، حيث ارتدت بدلة مكونة من بنطلون و بليزر باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت إليسا حذاء بسيط بكعب عالي باللون الببيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

وعلق  شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة إليسا قائلا:"اليسا  بإحدى المناسبات.. لون البدلة  حلو بس البنطلون فيه غلط  بالقالب أو الخياطة لو كانت القصة شوي أعرض كان بين ارتب."
 

تابع:"وسؤال ؟ ليش  اكمام الجاكيت بهذا الشكل وكأنها رايحة تغسل المواعين ؟anyway
شعر و المكياج و المجوهرات مناسبين بس اختيار الشوز ممل ."

 

 

إليسا
إليسا
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