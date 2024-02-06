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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

أروى
أروى

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت أروى في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود.

وحمل فستان أروى توقيع Elisabetta Franchi، فيما بلغ سعره 445 دولار أمريكي أي ما يقرب من 14 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الملفتة التي كشفت عن جمالها.

أروى
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