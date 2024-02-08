ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز باللون الأصفر المطرز.

تزينت ديانا كرزون بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا كرزون على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.