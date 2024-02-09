اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

خطفت رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأنظار، وذلك خلال حضورها حفل العائلة الملكية في الأردن بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

ظهرت رجوة زوجة ولي العهد الأردني بإطلالة جمعت بين الأناقة والأحتشام، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان رجوة توقيع Me + Me، فيما بلغ سعر التصميم 1,184 ريال سعودي، أي ما يقرب من 18 ألف جنيه مصري.

أكملت رجوة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر من توقيع Moynat.، فيما بلغ سعرها 17,400 ريال سعودي ما يعادل 261 ألف جنيه مصري.

رجوة

رجوة



