ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بليزر باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما زاد من أناقتها.

ولفتت ياسمين عبد العزيز الأنظار بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.