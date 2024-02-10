هجوم بطائرات مسيرة على خاركيف والحصيلة بيوت محترقة وقتلى

زعم مسئول أوكراني مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم السبت في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على محطة بنزين في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، وفق ماذكرت صحف دولية.

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريخوف، في وقت سابق، إن الهجوم أمطر المنازل المجاورة بالوقود مما أجبر 50 شخصًا على الأقل على الإخلاء.



وأضاف أن "طائرات "شاهد" (طائرات بدون طيار إيرانية الصنع) قصفت محطة وقود، مما أدى إلى تسرب الوقود واحتراق 14 منزلا"، مضيفا أن النيران مشتعلة في منطقة واسعة.



وذكر المدعي العام في خاركيف، أولكسندر فيلاشكوف، إن ثلاث طائرات بدون طيار ضربت منطقة نيمشليانسكي في خاركيف.