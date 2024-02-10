عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم بطائرات مسيرة على خاركيف والحصيلة بيوت محترقة وقتلى

مسيرة
مسيرة

زعم مسئول أوكراني  مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم السبت في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على محطة بنزين في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، وفق ماذكرت صحف دولية.

 

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريخوف، في وقت سابق، إن الهجوم أمطر المنازل المجاورة بالوقود مما أجبر 50 شخصًا على الأقل على الإخلاء. 


وأضاف أن "طائرات "شاهد" (طائرات بدون طيار إيرانية الصنع) قصفت محطة وقود، مما أدى إلى تسرب الوقود واحتراق 14 منزلا"، مضيفا أن النيران مشتعلة في منطقة واسعة. 


وذكر  المدعي العام في خاركيف، أولكسندر فيلاشكوف، إن ثلاث طائرات بدون طيار ضربت منطقة نيمشليانسكي في خاركيف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

فيديو أشعل السوشيال ميديا.. فريق أيرلندا النسائي يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي

مشروع الشام الجديد طوق النجاة بعد تعطل الملاحة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ