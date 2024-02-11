ظافر العابدين: «أنف وثلاثة عيون» يختلف عن نسخة 1972 لتغيّر العلاقات والوضع الاجتماعي|فيديو

قال النجم ظافر العابدين، إن شخصية "هاشم" في فيلم "أنف وثلاثة عيون"، يختلف عن نسخة " محمود ياسين عام 1972 لأن الوضع الاجتماعي مختلف العلاقات مختلفة والتقاليد تغيّرت حيث تغيّرت علاقات الرجال بالنساء وطبيعي أن الفيلم يكون مختلفًا.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " الروح ومشاكل العلاقات الرومانسية موجودة في الفيلم".



وذكر أنه لم يقلق من التشبيه والمقارنة بينه وبين الفنان القدير محمود ياسين قائلا : “السيناريو 2024 مخلف ولا يجعل من المقارنة ممكنة والفنان القدير محمود ياسين لا يمكن مقارنته بأحد هو أحد أهم نجوم السينما المصرية مكانته واضحة ومسيرته”، مكملا : "روح الرواية موجودة كروح وبناء والنص حيث تتناول العلاقات و لكن التناول مختلف".



وواصل : " في نسخة 1972 كانت السيدات هن محور الفيلم بينما نسخة 2024 د هاشم هو المحور"، لافتا: "الدور كان مغري وأكثر ما جذبني في شخصية هاشم الجانب النفسي لأنه يقول أشياء ويفعله لكنها مختلفة عن ما بداخله وهذه التناقضات اغرته ".



وإستطرد : "الحياة مش أبيض واسود بس لكن فيه حوانب رمادية صعب تلاقي الانسان تاريخه ابيض لان مافيش إنسان لم يخطأ لكن الأهم التسامح و في المشاعر والرومانسيات الاشياء تتغير وأنا مع الانسان أنه يكون مرتاح".



وعن دور صبا مبارك قال : لم يكن موجودا في نسخة 1972 كل العلاقات الرومانسية يحدث فيها فترات من عدم الاستقرار والتوتر وقد تكون أسباب التوتر مرتبطة بحقبة زمنية بعيدة وليس حدث جديد ولكن لفترة زمنية بعيدة جدا على الحدث وبالتالي الانف هو رحلة تربط بين الماضي والحاضر بما يجعله فيلم مختلف عن ماتم تقديمه سابقا ".



وعن أداء أمير رمسيس قال :الصورة حلوة جدا والديكورات والمخرج سيطر على موضوع مش سهل وهي تناول علاقات متشعبة وكل طرف في العلاقة لديه وجهة نظر قد تكون صحيحة لكن برؤية مختلفة".



وعن عمله كمخرج والفرق بينه وبين التمثيل قال : " الاخراج يمثل وجهة نظر عمل للعمل كاملا لكافة الممثلين ويتناول العمل من كل الزوايا لكن الممثل يفهم الشخصيات وابعادها لكنه في النهاية يقترب أكثر من الشخصية التي سيؤديها بما يحقق وجهة نظر الكاتب والمخرج لان المخرج هو قائد العمل".



وعن أداء الفنانة سلمى ضيف قال : " مميزة ولديها روح جمية وتلقائية ولديها مستقبل جيد عملت معها في مسلسل " حلاوة الدنيا" لكن لم نتقابل داخل العمل "



أما تقيمه لدور صبا مبارك قال : " دور صبا مبارك صعب لان شخصية الطبيبة النفسية صعبة في الأداء وأتقنت الدور لدرجة اني لم اصدق أنها ليست طبيبة وسألتها هل أنتي طبيبة بالفعل ؟.