ظافر العابدين: أحلم بتقديم شخصية ابن خلدون.. وحياتي الشخصية بعيدة عن السوشيال

حل الفنان ظافر العابدين، ضيفا، على وائل منصور ومنة عامر، في برنامجهما "عيشها بإنرجي"، على راديو إنرجي 92.1.

وعن الشخصية التي يحلم بتقديمها خلال مسيرته الفنية، قال: "أتمني تقديم عمل تاريخي سواء شخصية أو حقبة تاريخية معينة"، وكشف أنه يتمنى تقديم شخصية الفيلسوف ابن خلدون بسبب إن أسمه مرتبط بتطوير المجتمع.

وعن مشاركته في أعمال مختلفة بلهجات عربية مختلفة، قال إنه يشعر يحب تلك الأعمال لأنها تجعل لديه شغف واسع بالتعلم المستمر واكتساب ثقافات جديدة، قائلا: "بحس إني تلميذ جديد في كل عمل أقدمه بلهجة مختلفة".

وتحدث ظافر العابدين عن فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون"، وعن تواجد تشابه بينه وبين الفيلم الذي تم تقديمه قبل ذلك من بطولة الراحل محمود ياسين وماجدة، قال: "الفيلم الحالي الذي يعرض في دور العرض مختلف جدا على الرغم من أنها نفس الشخصيات، ولكن هناك اختلاف واضح في تناول الواقع والمجتمع".

واستطرد: "لم أفكر في المقارنة بين العمل وبين الفيلم القديم، فالوقت مختلف تماما، وكذلك الممثلين"، وكشف العابدين إنه يحاول تجنب مشاهدة العمل القديم خوفاً من التأثير عليه .

وبسؤال منة عامر ووائل منصور، بشأن الفرق بين العمل في الوطن العربي ومشاركته في عدد من الأعمال الأجنبية، قال: “التمثيل في الأفلام الغير عربية يكون صعب بعض الشيء لإن الفنان عليه أن يكون فاهماً جيداً للمجتمع الذي سيعرض الفيلم فيه وطبيعته وثقافته”.

وتابع: "في كثير من الأعمال غير العربية والتي شاركت فيها قمت بتغيير بعض الأمور في السيناريو أو طريقة الشخصية".

وتطرق الحديث عن تجربة الإخراج التي خاضها، وقال إنها تجربة ممتعة وإن طريقته لم تتغير سواء قبل أو بعد الإخراج فهناك مجال واسع للمناقشة خلال أي عمل،، وعن المسلسلات التي تكون أكثر من 30 حلقة.

وقال: "سوق الفن كبير ويسمح انه يكون فيه مسلسلات 90 حلقة أو أكثر، فلماذا نضع حدودا للفن، خاصة أنه في مسلسلات موسم زي مسلسلات رمضان".

وعن السوشيال ميديا، قال إنه يحرص عن ابتعاد حياته الشخصية عن السوشيال ميديا قدر الإمكان، وختم ظافر عادين إنه يستعد لعملين في أمريكا ولم يكشف المزيد عنهما، وبسؤاله عن كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "حاسس المنتخبات العربية مش في احسن حال بس الكرة الإفريقية مستواها بقي عالي".