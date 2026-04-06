عشبة غير متوقعة تعالج السرطان والزهايمر

يعد الزعتر من المواد الطبيعية التى تمنح الطعام مذاقا مميزا خاصة المشويات حيث تساعد في علاج مشكلات صحية عديدة.

ووفقا لموقع هيلثي نكشف لكم مزايا خاصة لا يعرفها كثيرون عن الزعتر.

مكافحة العدوى الفطرية

يحتوي زيت الزعتر العطري على مركبين هما الثيمول والليمونين، وهما مركبان موجودان فيه، على خصائص قوية مضادة للفطريات تساعد في مكافحة العدوى التي تسببها الفطريات مثل المبيضات البيضاء ، والتي تصيب الجلد والأظافر بشكل شائع.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الزعتر في مكافحة العدوى التي يسببها فطر كريبتوكوكس نيوفورمانس ، وهو فطر موجود في التربة وفضلات الحمام، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق ويمكن أن يسبب هذا الكائن الحي داء الكريبتوكوكس، وهو مرض يصيب الرئتين والجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا.

المساعدة في علاج مرض الزهايمر

قد يساعد الثيمول، وهو مركب موجود في الزعتر، في علاج مرض الزهايمر عن طريق تثبيط الكولينستراز، وهو إنزيم يقوم بتكسير الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي ضروري للذاكرة والتعلم والذي ينخفض لدى مرضى الزهايمر.

إضافةً إلى ذلك، يتمتع الثيمول بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وقد تُسهم هذه الخصائص في الحد من الالتهابات وحماية الجهاز العصبي من أضرار الجذور الحرة، مما قد يدعم علاج مرض الزهايمر، و مع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد التأثيرات العلاجية للزعتر في علاج الزهايمر.

المساعدة في مكافحة السرطان

يحتوي الزعتر على مستويات عالية من الثيمول والكارفاكرول، وهما مركبان يتمتعان بخصائص مضادة للأورام، مما يساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتعزيز موتها وبفضل هذه الخصائص، قد يُسهم الزعتر في مكافحة أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي، وسرطان الأمعاء، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الكبد، وسرطان الرئة.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات علمية.