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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظافر العابدين يكشف أسرار فيلم أنف وثلاث عيون| غدا

ظافر العابدين
ظافر العابدين

يحل الفنان ظافر العابدين، والفنانة صبا مبارك، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلى ،غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة، عبر شاشة "ON".

ويتحدث ظافر العابدين وصبا مبارك عن تفاصيل فيلم “أنف وثلاث عيون” 

فيلم انف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

بدء توافد النجوم إلى العرض الخاص لـ فيلم أنف وثلاثة عيون

ظافر العابدين فى مواجهة محمود ياسين.. تفاصيل فيلم أنف وثلاث عيون

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

 

 

إحسان عبد القدوس الخميس المقبل الأديب الكبير الفنانة صبا مبارك الفنان ظافر العابدين

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