فرج عامر يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

حسم فرج عامر رئيس نادي سموحة مصير نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : رمضان صبحي لن يلعب في مصر لاي ناد آخر غير بيراميدز ، وسوف ينتقل للدوري التركي في نهايةً هذا الموسم.

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن حصول القلعة البيضاء على توقيع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل وجود أنباء أخرى تشير إلى اقتراب رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن مسؤولو نادي الزمالك، أكدوا أن ما تردد حول الحصول على توقيع رمضان صبحي أنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يحدث أي تفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية.

وأكد مسؤولو الزمالك أن رمضان صبحي يعد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ولكنه خارج حسابات النادي تمامًا ولا يوجد نية للتعاقد معه لارتباطه بعقد مع بيراميدز.

وفي سياق متصل، شدد مصدر مقرب من اللاعب على عدم توقيعه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن أنباء عارية تمامًا من الصحة.