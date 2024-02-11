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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: مفاوضات الأهلي مع أبو جبل غير شرعية.. وشيكابالا ظلم نفسه

صدى البلد

انتقد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق مفاوضات الأهلي مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات مع أحمد حسن: مفاوضات الأهلي مع أبو جبل غير شرعية وشيكابالا ظلم نفسه.
 

 

وحاول الأهلي ضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا وأبو جبل حارس البنك الأهلي بعد تعرض محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

 

قبل أن يتجه الأهلي ليتعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

 

وقال “القيعي” عبر قناة ناديه: "حاولنا ضم محمد بسام ومنذ اللحظة الأولى كان هو الخيار الأوقع والأقرب لضمه".

 

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