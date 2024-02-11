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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالتعاون مع اليونيسيف..

برنامج تدريبي لرفع الكفاءة المهنية لمعلمات الدمج بمرحلة رياض الأطفال بسوهاج

صدى البلد

 ينظم توجيه رياض الأطفال وإدارة التربية الخاصة بديوان مديرية التربية والتعليم بسوهاج في إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس محافظة سوهاج، البرنامج التدريبي المكثف لرفع الكفاءة المهنية لمعلمات الدمج بمرحلة رياض الأطفال  بالتعاون مع هيئة اليونيسيف.

 

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة لطلاب الدمج  تمكنهم من سرعة التفاعل مع أقرانهم من الطلاب للاستفادة من طاقتهم وامكانيتهم ليصبحوا أعضاءً فاعلين بمجتعهم في المستقبل.

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كما أشار إلى أن التنمية المهنية لمعلمات الدمج في مرحلة رياض الأطفال يعد مدخلا أساسيا من مدخلات العملية التربوية بهدف تزويدهم بالاحتياجات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأوضحت الدكتورة أسماء التنجى موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ٢٥٠ معلمة بقاعات رياض الأطفال على استخدام المصادر والوسائل التعليمية  الحديثة المقدمة من هيئة اليونيسيف لتمكين أطفال الدمج من ذوى الاحتياجات لسرعة التكيف مع أقرانهم  من الطلاب والاستجابة  السريعة للتعلم الذاتي بمساعدة المعلمات.

 

وأشارت الأستاذة سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية إلى أن التدريب يتم من خلال ٣٠ مدربًا معتمدًا من هيئة اليونيسيف على أحدث النظم التعليمية الخاصة بطلاب الدمج لتدريب معلمات رياض الاطفال في عدد ٥٧ مدرسة على مستوى المحافظة.

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