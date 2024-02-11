انتهاء حياة شاب أسفل عجلات سيارة نقل في سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، أسفل عجلات سيارة نقل، على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام مفادها وصول المدعو (محمد ا ص- 40 عامًا، عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بكسر بالساق والفخذ الأيمن والحوض والساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إدعاء حادث سيارة، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والد المتوفي المدعو (محمد ص ا- 58 عامًا- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء سير نجل شقيقه المذكور على الطريق الزراعي الغربي بمحل إقامته، إصطدمت به سيارة نقل سوهاج قيادة "مصطفى ا ع- 22 عامًا- عامل- ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام)؛ ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية و لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وعلى الفور تم ضبط السيارة وقائدها وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، مضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.