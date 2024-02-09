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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط قت.يل في مشاجرة صيادين.. تجديد حبس 3 أشخاص بـ سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 2 من الصيادين وتاجر أسماك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء وسقوط شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة دائرة القسم، ووقوع جثة ومصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" طرف أول أيمن م ف ا- 29 سنة- صياد- مصاب بطلق ناري بالصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى، وشقيقيه محمد م ف ا- 23 سنة- صياد- مصابًا بجرح بفروة الرأس، وإدريس م ف ا- 28 سنة- صياد- مصاب بجرح بفروة الرأس"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وطرف ثانٍ كلًا من:" بدوي م ع م- 63 سنة- صاحب محل أسماك- مصاب جرح قطعي الرأس، ونجله عبد الرحمن ب م ع- 27 سنة- صياد مصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيمن"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

كما تبين أن الطرفين يقيمان دائرة مركز شرطة سوهاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "مطواه".

وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات بين الطرفين على أولوية بيع الأسماك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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