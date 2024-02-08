تموين سوهاج تضبط 8 أطنان سكر ودقيق مدعم بجرجا قبل بيعهم بالسوق السوداء

تمكن ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أطنان سكر و3 أطنان دقيق مدعم، قبل بيعهم في السوق السوداء دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بلاغًا مفاده تخزين 3 تجار مواد تموينية كميات كبيرة من السكر والدقيق المدعم؛ من أجل بيعها في السوق السوداء؛ محققين أرباح مالية غير مشروعة من الفروق السعرية، دائرة مركز شرطة جرجا.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين وبحوزتهم الكميات المخزنه من السكر والدقيق، وأسفرت جهود مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج عن ضبط 5 أطنان من السكر، داخل أحد المخازن بقريتي القرعان والخلافية، وضبط 3 أطنان من الدقيق المدعم، وماكينات مخابز بقرية القرعان.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.