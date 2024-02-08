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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة مع وفد مجلس الوزراء

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، المهندس هيثم مازن بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية القائمة بمقر الجامعة الجديد.

وتم مناقشة متطلبات الجامعة لاستكمال تلك المشروعات وتسليمها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية.

وأوضح النعماني، أن الجامعة حظيت باهتمام ودعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشهدت إنجازات ملموسة على مستوى المشروعات الإنشائية التى تم تنفيذها بمقر الجامعة الجديد.

بتكلفة تبلغ ٣ مليار جنيه، مؤكداً على أن الدولة المصرية تقدم كافة أوجه الدعم للبناء والتشييد وإطلاق المشروعات العملاقة لخدمة العملية التعليمية واستيعاب أكبر عدد من الطلاب الجامعيين، لإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة فى مسيرة البناء والتنمية بما يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهضة بالمجتمع.

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وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة، أهم المشروعات الإنشائية سواء التى تم الإنتهاء منها أو والجاري تسليمها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى رصد المعوقات التى تعترض استكمال البعض الأخر، والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الشركات المسئولة عن التنفيذ لتأخرهم عن المواعيد المحددة للتسليم.

واشار إلى أن المشروعات الإنشائية الجديدة التى يتم تنفيذها بالمقر الجديد تضم مبني الإدارة المركزية، مشروع إنشاء أول صالة للألعاب الرياضية الدولية "صالة مغطاه" على مستوى الصعيد، مبني الإسكان الطلابي، ومبني الفصول.

واضاف أن المشروعات الإنشائية تشمل أيضاً مستشفى الجراحات التخصصية، ومستشفى شفا الأطفال، إلى جانب عدد من مباني الكليات بمقر الجامعة الجديد، ومنها كلية الحقوق، كلية طب الأسنان، ومبني كلية التربية الرياضية.

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