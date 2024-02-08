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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يشعل النيران بمنزل أسرته في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أشعل عامل في بداية العقد الرابع من العُمر، النيران في غرفته بالطابق الثاني بمنزل أسرته، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات عائلية قائمة بينه وبين أسرته، ولم ينجم الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إشعال شاب النيران بغرفته داخل منزل أسرته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة ملك ورثة المدعو "سعد م.ع"، وبسؤال زوجة مالك المنزل المدعوة "عليه م.ع.ط، 64 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية"، اتهمت نجلها المدعو (محمود س.م.ع، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بإشعال النيران بغرفته بالطابق الثاني بالمنزل؛ بسبب خلافات عائلية قائمة بينه وبينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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