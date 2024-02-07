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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: القيادة السياسية تبذل مجهودات مضنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

صدى البلد

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأكد "النعماني" أن القيادة السياسية تبذل مجهودات مضنية من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

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جامعة سوهاج

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، و تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي يتم اتخاذها لدعم المواطن البسيط.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن هذا القرار يعد الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الـ8 سنوات الماضية اعتبارًا من سنة 2017 حتى الآن، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

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