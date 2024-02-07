حبس مستريح السفر إلى الخارج في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في بداية العقد الخامس من العمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من شخصين على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده، ورفض رد المبالغ المالية إلى أصحابها، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كل من: "ياسر د ا م- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز، زيدون ن ح ع- 36 سنة- عامل- ويقيم بأسيوط".

مفاده تضررهما من المدعو (أبو الوفا م ا- 40 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلائه منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها، وحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدّم.