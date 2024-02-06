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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج: تنفيذ 193 ألف وصلة صرف صحي بقرى حياة كريمة

صدى البلد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انتهاء الشركة من تنفيذ 193 ألفًا و5 وصلات صرف صحي، في 181 قرية في 7 مراكز، جار بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".


وأوضح عبد الغفار، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن نسبة تنفيذ وصلات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بلغت 93%، و جار الانتهاء من جميع الوصلات فور الانتهاء من تنفيذ كافة الشبكات وخطوط الإنحدار، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 34380 وصلة بمركز ومدينة طما، وتنفيذ 36970 وصلة بمركز ومدينة المراغة، و13796 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة، و28182 وصلة بمركز ومدينة المنشاة، بالإضافة إلى تنفيذ 33595 وصلة صرف صحي بمركز ومدينة جرجا، و17625 وصلة بمركز ومدينة دار السلام، و28457 وصلة بمركز ومدينة البلينا.

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