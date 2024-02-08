وفد من «الطب البيطري» يكرّم محافظ سوهاج لإنجازاته الملموسة في الشارع

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفدًا من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، يتقدمه الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، وعبدالرؤوف محمد، نقيب العاملين بمديرية الطب البيطري، ومحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة باللجنة.

وذلك خلال زيارة خاصة في ديوان عام المحافظة، من أجل تكريم اللواء طارق الفقي؛ لما له من إنجازات ملموسة في الشارع السوهاجي ودعمه اللامتناهي للطب البيطري والعاملين به.

الطب البيطري بسوهاج

كما كرم الوفد الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ؛ تعبيرًا عن شكر وامتنان جميع العاملين بمديرية الطب البيطري لمجهوداته التي سخرها طوال الفترة الماضية لخدمة المواطنين ومؤسسات الدولة في سوهاج.

وقال الدكتور أحمد حمدي، إن محافظ سوهاج قد تولى المحافظة في ظروف صعبة واستطاع ان يعبر بها لبر الأمان وبذل قصارى جهده من أجل مصلحة المواطنين بالمحافظة، موجهًا الشكر له ولجميع العاملين بديوان عام المحافظة على حفاوة الاستقبال.