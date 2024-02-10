محافظ سوهاج يعلن بدء أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بجهينة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بجهينة، موجهًا بالمتابعة الدورية للأعمال، والالتزام بالجداول والبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المدرسة في المواعيد المقررة، في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف مراكز المحافظة.

محافظة سوهاج

وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم البدء في أعمال القواعد والأساسات للمدرسة على مساحة 10 آلاف متر مربع، تم تخصيصها لإنشاء المدرسة بالترعة السوهاجية الملغاه؛ مشيرا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من التنفيذ خلال 11 شهر من استلام الموقع.

وأكد تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتوفير كافة الإمكانيات، وتذليل أية معوقات، والمتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع.