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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انتظام الدراسة في كليات جامعة سوهاج باليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على انتظام سير العملية التعليمية بكليات الجامعة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن ذلك يتم وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، لتنتهي الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤، وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ٢٠٢٤، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال "النعماني" انه في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية.

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جامعة سوهاج

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات المختلفة، إلى جانب والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

من جانبه أضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

وأشار إلى ان خطة الأنشطة الطلابية تهدف إلى تحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات لتنفيذها والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

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