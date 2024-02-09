عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هسفركم الإمارات.. تجديد حبس مستريح السفر للخارج في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في بداية العقد الخامس من العمر، 15 يومًا؛ لاستيلائه من شخصين على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده، ورفض رد المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كلًا من:" ياسر د ا م- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز، زيدون ن ح ع- 36 سنة- عامل- ويقيم بأسيوط".

وفد من «الطب البيطري» يكرّم محافظ سوهاج لإنجازاته الملموسة في الشارع

تموين سوهاج تضبط 8 أطنان سكر ودقيق مدعم بجرجا قبل بيعهم بالسوق السوداء

مفاده تضررهما من المدعو (أبو الوفا م ا- 40 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهما على مبالغ ماليه بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مستريح طما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

عامل يشعل النيران بمنزل أسرته في سوهاج

ترشيحاتنا

استشهاد 27947 فلسطينيًا وإصابة 67459 في غزة منذ طوفان الأقصى

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

بعد الزيادات الجديدة .. شروط الجمع بين معاشين وفقا للقانون

الحكومة: مد التسجيل في مسابقات لشغل وظائف بالتعليم والعدل والبريد

مفاجأة بشأن راتب محمد الشناوي في الأهلي بعد إصابته مع المنتخب

من الطرقة لمكتب المدير.. سحل تلميذ داخل مدرسة بريطانية بالشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ