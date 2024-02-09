هسفركم الإمارات.. تجديد حبس مستريح السفر للخارج في سوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في بداية العقد الخامس من العمر، 15 يومًا؛ لاستيلائه من شخصين على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده، ورفض رد المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كلًا من:" ياسر د ا م- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز، زيدون ن ح ع- 36 سنة- عامل- ويقيم بأسيوط".

مفاده تضررهما من المدعو (أبو الوفا م ا- 40 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهما على مبالغ ماليه بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.